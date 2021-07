Sprengung von Kraftwerk Voitsberg lief nicht wie geplant

Ein Video zu den Vorgängen am 4. August 2015

Das Kraftwerk, dessen Block 1 seit 1948 in Betrieb war und dessen letzter produzierter Strom 2006 aus Block 3 floss, war prägend für die Region und von Weitem sichtbar. Nachdem die Reste der Sprengung beseitigt sind, will die Porr das rund 250.000 Quadratmeter große Areal rekultivieren. Die Gemeinde als Käufer erwartet eine grüne Wiese, auf der in Zukunft Gewerbe und Industrie Platz finden sollen.

Der markante Kühlturm fiel bereits im Mai 2013 in sich zusammen. Statt einer Sprengung wurde eine neuartige Seilzugmethode angewendet. Dazu wurde der Stahlbetonmantel mittels Baggern mit etwa 20 senkrechten Schlitzen versehen, um ihn gezielt zu schwächen. Anschließend wurde ein 200 Meter langes Stahlseil um die geschwächte Zone gelegt an denen mit zwei Abbruchbaggern gezogen wurde. Dieser Abbruch verlief planmäßig (siehe Video).