Sprengstoff macht den Winterspaß sicherer

Diese Woche bedrohte ein Hang mit starken Schneeverfrachtungen das Skigebiet Losenheim am Schneeberg. Trotz starken Sturms und Lawinengefahr legte die Kommission am Berg ein Schneeprofil an. "Es wurde eine gefährliche Situation erkannt. Der Hang hätte jederzeit auf die darunterliegende Piste abgehen können. Also wurde kontrolliert gesprengt", erklärt Tisch . Mit Unterstützung der Sprenggruppe der Feuerwehr wurden 2,5 Kilogramm Lawinit-Sprengstoff auf einem Dreibein in Stellung gebracht und mittels elektrischem Zünder zur Detonation gebracht. Die Schneemassen donnerten mit einem lauten Grollen ins Tal. Die Situation war damit bereinigt, die Arbeit für die Kommission aber noch lange nicht. "Wir liefern die Daten der entnommenen Schneeprofile und andere Wetterdaten regelmäßig an den Lawinenwarndienst. Mithilfe der gesammelten Informationen werden dann die Warnstufen für die jeweiligen Gebiete festgelegt", so Tisch .