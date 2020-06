Spionage: Geheimprozess gegen Offizier geht heute ins Finale

Soll 280.000 Euro kassiert haben

Martin M. drohen bis zu zehn Jahre Haft. Ihm wird von der Staatsanwaltschaft der Verrat von Staatsgeheimnissen, die Preisgabe von militärischen Geheimnissen und der Betrieb eines geheimen Nachrichtendienstes zum Nachteil Österreichs vorgeworfen. Der 71-Jährige bestritt die Vorwürfe im Vorfeld des Prozesses vehement. Seit Ende November 2018 sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft.

Ab Anfang 1990 soll der Salzburger laut Anklage Informationen über das Österreichische Bundesheer und möglicherweise auch die NATO an die Russen weitergegeben haben. Bekanntschaft mit den Russen soll er Ende der 1980er-Jahre während seiner Teilnahme an der Militärischen Beobachtergruppe der Vereinten Nationen für Irak und Iran (UNIIMOG) im Iran gemacht haben. Später war er auch am Golan in Syrien und in Zypern stationiert. Für seine jahrzehntelange Tätigkeit soll er rund 280.000 Euro kassiert haben. Matthias Nagl