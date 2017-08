Sommerfrische im Höhenflug

Schauplatz Klagenfurter Strandbad: Die Besucher frequentieren die Stege, vergnügen sich im Wasser oder gönnen sich ein "Kühles Blondes". Das Bad ist stets gut besucht, aber nie voll. 12.000 Menschen, gelegt wie Ölsardinen, hätten hier theoretisch Platz; im Sommer 2017 wurde der Rekordwert letzten Dienstag registriert und lag bei 8173 Gästen.

Schauplatz Nassfeld, das bekannte Skigebiet in Oberkärnten. Dort nutzen im Winter an Spitzentagen 15.000 Skifahrer die Bergbahnen zum Wandern, Klettern, Biken oder Sommerrodeln. Seit zehn Jahren erst haben diese auch im Sommer geöffnet; zu Recht, wie die Zahlen beweisen: 2017 zählt man bis zu 7000 Touristen täglich.

Die Seen des südlichsten Bundeslandes haben zwar immer noch enorme Anziehungskraft. Aber: "Der Kärnten-Urlauber liegt nicht mehr den ganzen Tag am See", weiß Strandbad-Chef Gerald Knes. "Quer durch alle Alters- und Berufsklassen wird der Aktivurlaub gesucht. Action ist am Vormittag gefragt, um 14 Uhr geht’s vielleicht noch ins Bad", skizziert Markus Brandstätter vom Nassfeld-Tourismus die Gästewünsche.

Kärnten erfüllt sie offenbar. Um 12,6 Prozent mehr Übernachtungen stehen heuer in der Vorsaison zu Buche, um 15,6 Prozent mehr Ankünfte – damit erzielte das Bundesland das beste Ergebnis seit 1970 und war Zuwachs-Kaiser im Ländervergleich. Diese Zahlen dürften sich laut Prognosen der Kärnten Werbung über die Monate Juli und August fortsetzen.

"Die aktuelle Buchungssituation in den Beherbergungsbetrieben unterstreicht diesen Trend – und auch den zum Aktivurlaub. Der Alpen-Adria-Trail (ein rund 750 km langer Bergwanderweg vom Fuß des Großglockners über Kranjska Gora (Slowenien) nach Muggia in Friaul-Julisch Venetien, Anm.) erlebt Zuwachsraten von 20 Prozent. Und das Thema Rad boomt", sagt Roland Oberdorfer von der Kärnten Werbung.

Ständiges Wachstum

Kärnten steht mit diesem erfreulichen Trend nicht alleine da. Sowohl die Ankünfte (+ 7,2 Prozent), als auch die Nächtigungen (+ 5,9 Prozent) legten in den ersten beiden Sommermonaten österreichweit im Vergleich zum Vorjahr zu. Und 2018 war ein Rekordjahr: 22,9 Millionen Gäste – so viele wie nie zuvor – verbrachten ihren Sommerurlaub in Österreich.

Die Statistik für den Juli liegt noch nicht vor. Aber erste Zahlen deuten bereits auf einen neuen Rekord hin. "Wir rechnen mit Zuwächsen. In der Salzburger Sportwelt gibt es im Juli bei den Nächtigungen ein Plus von vier Prozent", sagt Gernot Hörwertner vom Salzburgerland Tourismus. In der Stadt Salzburg liegt das Juli-Plus sogar bei 7,4 Prozent. Das bestätigt den ebenfalls langjährigen Boom beim österreichischen Städtetourismus – etwa in Wien (siehe Artikel rechts).

Auch in Tirol geht es offenbar weiter aufwärts. "Alle sind positiv gestimmt", sagt Mario Gerber, Sprecher der Tiroler Hotellerie. Er ortet im Sommertourismus "ein Riesenpotenzial". Österreich profitiere derzeit von der im Vergleich zu anderen Urlaubsländern sicheren Lage. "Aber den Aufwärtstrend hat es davor schon gegeben. Kulinarik und Genuss sind den Gästen wieder wichtiger. Das spielt uns genauso in die Hände, wie das steigende Gesundheitsbewusstsein", sagt Gerber. Wandern und Radfahren liegt voll im Trend.

Hitzeflucht

"Höher gelegene Regionen profitieren auch von der Hitze. Die Leute fahren wieder auf Sommerfrische", sagt der Hotelier auch im Hinblick auf die extrem heißen Temperaturen in Südeuropa. "Das Wetter ist sicher ein Thema", sagt Ulrike Rauch-Keschmann. Österreichs großer Vorteil sei die Bandbreite an Angeboten. In den Bergen können die Gäste der Hitze entfliehen. In den Seen gibt es Abkühlung. "Dass man hier in Gewässern mit Trinkwasserqualität baden geht, ist für viele ausländische Urlauber unglaublich", sagt die Tourismusexpertin. Abseits von Naturerlebnissen punkte das Land mit Kulturangeboten, habe Schön- wie Schlechtwetterprogramme.

Ein stetiges Wachstum an Sommerangeboten gibt es in den Wintersportorten. "Die Bergbahnen sind hier ein starker Treiber und schaffen neue Erlebnisse", sagt Rauch-Keschmann. Immer mehr Lifte laufen im Sommer um etwa Bikeparks oder Familienattraktionen am Berg zu bespielen. Das kommt an.