Sommerabend im Regen: Unwetterwarnungen im ganzen Land

Schaut man am Donnerstagabend auf die Unwetter-Warnkarte von Ubimet liegt ein großer roter Fleck über Österreich. "Starkes Unwetter" und über 50 Liter/m² in 24 Stunden bedeutet das. Auch Hagel und Sturmböen bringt der Donnerstagabend mit sich. Mancherorts steht die Karte auch auf lila:"sehr starke Unwetter" mit über 100 Liter/m² in 24 Stunden sind demnach in der Steiermark zu erwarten. (Stand 18.45 Uhr)