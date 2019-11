Soko Sozialbetrug: LH Platter fordert Fortbestand der Task Force

Im Sommer 2017 hat die Landespolizeidirektion Tirol eine Ermittlungsgruppe zu Sozialbetrug installiert. Das Pilotprojekt wurde inzwischen auf alle Bundesländer ausgerollt. Tirols Landeshauptmann Günther Platter ( ÖVP) zog am Freitag gemeinsam mit Landespolizeidirektor Bilanz über die bisherigen Erfolge im Bundesland.

Laut Tomac langten innerhalb von etwas mehr als zwei Jahren circa 1000 Hinweise ein. "In 594 Fällen wurde Anzeige an die Gerichte erstattet. Der Gesamtschaden beträgt 2,3 Millionen Euro", so der Polizeichef.

Fokus nicht nur auf Ausländer

Die Ermittlungsgruppe sei als Reaktion auf die Migrationswelle 2015 und den Folgejahren eingerichtet worden. Ansatzpunkt für die Ermittlungen war zunächst das Fremdenpolizeigesetz, das auf das Erschleichen von Sozialleistungen Haftstrafen von bis zu drei Jahren vorsieht.

"Wir haben unseren Fokus aber nicht nur auf Fremde, sondern auch auf Österreicher gerichtet", versichert Tomac. Die Ermittlungen seien bereits nach wenigen Monaten in diese Richtung ausgeweitet worden. Bei einer ersten Zwischenbilanz vor einem Jahr, war der Eindruck noch ein anderer.