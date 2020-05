So werden Autofahrer im Urlaub abgezockt

So sind vor allem Carabinieri für ihre Dreistigkeit in puncto Verkehrsstrafen berüchtigt. Eine wahre Strafzettel-Flut lösten in den vergangenen Jahren die Umweltzonen ("zona traffico limitato") in Italiens Städten aus. Diese Zonen, wie in Udine oder Florenz, sind so schlecht beschildert, dass Lenker – völlig unbewusst – in die videoüberwachten Gebiete einfahren. Ein Grazer wurde kürzlich mit 500 Euro zur Kasse gebeten. Er zahlte, sonst wäre sein Pkw sichergestellt worden. So wie ihm erging es Tausenden heimischen Pkw-Urlaubern.

Wer in Bella Italia eine Zigarette aus dem Wagenfenster wirft, muss mit 120 Euro Bußgeld rechnen. In Österreich kostet dieses Delikt vergleichsweise moderate 36 Euro. Und bei Alkohol am Steuer droht Gefängnis. Ab 0,8 Promille warten sechs Monate Haft und mindestens 800 Euro Strafe. Ab 1,5 Promille wird das Fahrzeug eingezogen und versteigert. Es lohnt sich daher – auch bei kurzen Auslandstrips mit dem Pkw – die Verkehrsregeln strikt einzuhalten.

"Vor allem, weil im EU-Raum ein Vollstreckungsabkommen (Bußgelder aus anderen EU-Ländern dürfen eingetrieben werden, Anm.) bezüglich Verkehrsstrafen eingeführt wurde", erklärt ÖAMTC-Chefjurist Martin Hoffer. Nur Italien, Griechenland und Irland haben den EU-Rahmenbeschluss noch nicht umgesetzt.