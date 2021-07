So verglühte "Stern des Südens"

So liest es sich: Sima zögerte die Abgabe seiner Verzichtserklärung (auf die die SPÖ seit Monaten gedrängt hatte) gegenüber dem Landtagspräsidenten bis zum letzten Moment hinaus und sorgte dadurch weiterhin für Spannung. In einem Anfang April ausgestrahlten Fernsehinterview stellte Sima klar, dass er "sich selbst gestellte Verpflichtungen" einzuhalten gedenke und termingerecht aus dem Amt ausscheiden werde. Am 12. April 1974, einem Freitag, trat Sima, wie angekündigt, von seinem Posten als Landeshauptmann von Kärnten zurück. Der 10. April war der letzte Tag, den Sima in seinen Amtsräumen verbrachte. Am Vormittag besuchten ihn die Generalkonsuln von Jugoslawien und Italien in Kärnten. Bojan Lubej dankte Sima für seine Bemühungen um die Erfüllung von Artikel 7 des Staatsvertrages. Am darauffolgenden Tag begab sich Sima mit seiner Gattin zu einem mehrwöchigen Urlaubsaufenthalt nach Südtirol. Am frühen Vormittag des 12. April überbrachte Simas Sekretär Herbert Scheiber auftragsgemäß das Demissionsschreiben dem Landtagspräsidenten Rudolf Tillian. Darin führte Sima seinen Rücktritt auf die Widerstände gegen das Ortstafelgesetz zurück: "Ein in Übereinstimmung mit allen zuständigen Organen und der Bundesregierung erfolgter Lösungsversuch ist über Aktivitäten der Intoleranz gescheitert. Ich habe nun daraus die Konsequenzen zu ziehen." Er sei "nach wie vor" überzeugt, dass dieser Weg "notwendig und richtig" gewesen sei. Eine Einsicht in begangene Fehler ließ Sima nicht erkennen. Nach der Übergabe des Rücktrittsschreibens betraute der Landtagspräsident den designierten Sima-Nachfolger Leopold Wagner mit der Funktion des geschäftsführenden Landeshauptmannes (die Wahl im Landtag erfolgte am 19. April 1974).