Snowboarder verlor Halt am Schlepplift und rammte Skifahrer

Jene Skifahrer, die den Zwischenfall vom Sessellift oberhalb des Schlepplifts beobachtet und gefilmt haben, erkannten die missliche Lage rasch: "Wenn er da jetzt raus fällt, wird's bitter für ihn", bewerteten sie die Lage des Snowboarders, der sich da am Mittwoch am Kreischberg in der Steiermark abmühte, an einem Bügel Halt zu finden: Doch vergeblich, der junge Mann rutschte ab - und rammte beim Hinunterschlittern weitere Wintersportler.