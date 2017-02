"Slowenisch ist kein Job-Kriterium"

Die Kärntner Querelen schlagen Wellen bis ins ferne Pannonien: Dass die dortige ÖVP die slowenische Volksgruppe nicht in der Verfassung wolle und behaupte, Slowenen würden Kärntnern die Jobs wegnehmen, sei „absoluter Blödsinn“, ereifert sich der rote burgenländische Soziallandesrat Norbert Darabos, selbst Angehöriger der Burgenlandkroaten.



Kärnten und das Burgenland werden oft in einem Atemzug genannt, wenn es um den mehr oder weniger entspannten Umgang mit Volksgruppen geht. Aber auch legistisch sind die beiden Länder verbunden, wurden doch die „Rechte der slowenischen und der kroatischen Minderheiten“ schon im Staatsvertrag von 1955 festgeschrieben – ein wichtiger Meilenstein in der Minderheitenpolitik der II. Republik. 1976 folgte das Volksgruppengesetz und in dessen Folge die Einrichtung der Volksgruppenbeiräte unter dem politischen Dach des Bundeskanzleramts als Vertretung der Minderheiten.

Sechs anerkannte Minderheiten – auch autochthone Volksgruppen genannt – gibt es derzeit in Österreich: Neben Slowenen und Burgenlandkroaten auch die Volksgruppen der Ungarn, Tschechen, Slowaken und Roma. Neben den Kroaten leben auch Ungarn und die bis dato als letzte Gruppe 1993 anerkannten Roma zu einem Teil im Burgenland. In der Landesverfassung stehen sie dennoch nicht. Und dafür besteht nach Einschätzung von Landtagspräsident Christian Illedits – selbst ein Burgenlandkroate – auch kein Bedarf. „Darüber gab’s noch nie eine Diskussion, weil es im Burgenland ein friedliches Miteinander der Volksgruppen gibt.“



Das Minderheitenschulwesen ist seit Jahrzehnten etabliert, derzeit wird in 24 Volksschulen Deutsch und Burgenlandkroatisch unterrichtet, in zwei Deutsch/Ungarisch. Seit 1992 besteht das Zweisprachige Gymnasium in Oberwart. Anders als in Kärnten wurde es auch sehr gelassen aufgenommen, als im Jahr 2000 die erste zweisprachige Ortstafel im mittelburgenländischen Großwarasdorf/Veliki Boristof aufgestellt wurde. 46 kroatischsprachige und vier ungarischsprachige Gemeinden folgten – ohne Sturm der Entrüstung .

Wichtiger als eine Verankerung der Volksgruppen in der Landesverfassung ist Emmerich Gärtner-Horvath vom Volksgruppenbeirat für Roma eine Novelle des Volksgruppengesetzes. „Wir brauchen ein Antidiskriminierungsgesetz.“