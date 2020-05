Ski alpin: Erster Corona-Fall im ÖSV; Slowenien öffnet Grenzen

Ab Montag kehrt auch der Großteil der Polizeischüler wieder in den Ausbildungsbetrieb zurück. Auch hier werden die Klassen geteilt und es findet abwechselnd Präsenz- und Fernlehre statt. Von den rund 3.600 Polizeischülern unterstützten während der Coronakrise 1.600 die Landespolizeidirektionen (LPDs) im Exekutivdienst.

Die übrigen 2.000 Polizeischüler befanden sich noch im ersten Ausbildungsabschnitt, haben also das erste Berufspraktikum noch nicht absolviert. Sie wurden zum Teil als Unterstützung in den Stäben des Innenministeriums (BMI) und der LPD als Call-Center-Agents für die Hotlines oder als Unterstützung im Ressourcenmanagement eingesetzt. Außerdem wurden sie wie andere Schüler teilweise in der Fernlehre sowie unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen in Kleingruppen im Einsatztraining weiter unterrichtet. Auch die Polizeilehrer unterstützten die Einsatzkräfte in unterschiedlichsten Funktionen, sofern sie nicht ohnehin die Klassen in der Fernlehre bzw. im Einsatztraining weiter unterrichteten, hieß es aus dem Innenministerium.

Das Ministerium betonte, dass durch die kontinuierliche Ausbildung in der Fernlehre in Verbindung mit Praktikumsverschiebungen sichergestellt wird, dass alle Lehrgänge ihre Polizeigrundausbildung nach den vorgesehenen 24 Monaten pünktlich abschließen.