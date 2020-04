Sitzenbleiben während Corona-Krise: „Da ist daheim die Hölle los“

Geregelt ist das alles übrigens im Schulunterrichtsgesetz. Hier ist nachzulesen, dass nur gegen gewisse Entscheidungen ein Widerspruch an die zuständige Schulbehörde zulässig ist. Das Wiederholen wird in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern keineswegs übertrieben oft angewandt: Während in Deutschland 18 Prozent und in der Schweiz 20 Prozent aller Schüler im Laufe ihrer Schulkarriere einmal repetieren, sind es bei uns 15 Prozent.

Und das ist durchaus manchmal sinnvoll, findet etwa Direktorenvertreterin Isabella Zins, die auch Mitglied des KURIER-Bildungsbeirates ist. Zins ist skeptisch, was das automatische Aufsteigen betrifft: „Das Wiederholen ist ein sinnvolles Instrument, um Schülern eine Chance zu geben, den verlorenen Anschluss wiederzufinden.“