Sieben Jahre alter Mordfall kurz vor der Klärung

Jahrelang lebte der 60-jährige Tiroler völlig unauffällig, hatte nicht einmal einen Strafzettel. Erst als er im Mai 2014 mit seinen Söhnen einen Geldtransporter überfiel, wurden seine Fingerabdrücke in die Polizei-Datenbank aufgenommen. Treffer: Die Fingerabdrücke passen zu jenen, die 2007 in der Wohnung der ermordeten Innsbruckerin sichergestellt wurden.

Die 68-jährige Pensionistin war am 30. Juni 2007 von Angehörigen in ihrer Wohnung in der Andechsstraße im Stadtteil Reichenau tot aufgefunden worden. Erst bei der Obduktion stellte sich heraus, dass die Frau eines gewaltsamen Todes gestorben war. Stutte war mit einem Polster erstickt worden.

Der inhaftierte 60-Jährige zeigt sich laut Polizei jedoch nicht kooperativ, weshalb über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck zum Zwecke der Aufklärung von Straftaten das Lichtbild des Tatverdächtigen veröffentlicht wurde.