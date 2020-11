Semmering: Skilauf fraglich, grünes Licht für Damen-Weltcup

Auch wenn halb Europa angesichts der Corona-Pandemie darüber diskutiert, die heurige Skisaison ins Wasser fallen zu lassen, ertönen ganz andere Nachrichten vom Hausberg der Wiener. Dort gibt es grünes Licht für die Austragung des heurigen Damen-Skiweltcups am 28. und 29. Dezember. Allerdings müssen Riesentorlauf und Nachtslalom ohne die gut 20.000 frenetischen Fans am Hirschenkogel abgehalten werden. Dafür gibt es ein Zuckerl für Wintersportler, so fern Publikumsskilauf Ende Dezember von der Regierung überhaupt erlaubt ist.

Täglich neue Regeln

Zu beneiden ist Weltcup-Organisationschef Franz Steiner dieser Tage nicht. Eigentlich hätte der austragende Wintersportverein (WSV) zum 25-Jahr-Jubiläum des Weltcups am Semmering ein Skifest samt Rahmenprogramm der Superlative veranstalten wollen. Stattdessen trudeln fast täglich neue Regeln, Verbote und Vorgaben ein, was die Austragung anbelangt. Das Wort Corona ist im Organisationsbüro bereits ein „viel strapazierter Begriff“.

Renntermine bestätigt

Trotz aller Unsicherheiten sind zumindest die beiden Renntermine von FIS und ÖSV bestätigt, erklärt Steiner im Gespräch mit dem KURIER – wohlgemerkt als Geisterrennen. Unter strenger Beobachtung steht man dennoch, nicht nur vor den Augen eines weltweiten Millionenpublikums vor den TV-Bildschirmen.