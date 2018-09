Semmelweis-Areal: Ein dubioser Zinshaus-Ausverkauf

Das Firmenkonstrukt, das de facto hinter dem Musikschulbetreiber steht, ist undurchsichtig. In den vergangenen Monaten hat sich aber einiges verändert. Die Themes Vienna Limited & Co KG gehört zu 40 Prozent der Londoner Themes Vienna Limited sowie zwei Gesellschaften mit Sitz in Singapur: der New Century Capital Pte. Limited und der Tanglewood Pte Ltd. Anfang März 2018 wurden der Zahnchirurg Wilson Goh und Ho Swee neue Geschäftsführer der Londoner Gesellschaft und der bisherige Miteigentümer, die Nobel Education Network Limited, schied aus. Ihre Anteile haben New Century Capital und Tanglewood übernommen. Tanglewood gehört je zur Hälfte Wilson Goh und Karen Yap. New Century Capital wiederum steht im Eigentum einer Calama Group Limited mit Sitz auf den British Virgin Islands.

Die Londoner Themes Vienna Limited hat im Geschäftsjahr 2016 rund 500.000 Euro umgesetzt, fast 475.000 Euro für die Verwaltung ausgegeben und rund 23.500 Euro Nettogewinn verbucht.