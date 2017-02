Semesterferien: Alles auf zum Skispaß, aber sicher und gesund

Tausende Menschen ziehen zu Beginn der Semesterferien in Ostösterreich ihre Schwünge in den Skigebieten. Bei all dem Spaß soll nicht darauf vergessen werden, dass auf und abseits der Piste Gefahren lauern können.

Einen besonders tragischen Fall gab es am vergangenen Sonntag in Tirol. Wie berichtet, war ein sechsjähriges Mädchen aus Deutschland in der Skiwelt Wilder Kaiser in Söll mit dem Kopf gegen den Hydranten einer Beschneiungsanlage geprallt. Es erlitt einen Schädelbruch. Erst wenn das Gutachten eines Sachverständigen vorliegt und alle Beteiligten einvernommen sind, wird die Staatsanwaltschaft über eine mögliche Anklage entscheiden. Einige Fragen stehen ungeachtet dessen derweilen im Raum: Hätte der Tod verhindert werden können oder war es eine Verkettung unglücklicher Umstände?

Foto: ZOOM.TIROL Das Mädchen war Teil einer fünfköpfigen Schülergruppe, die von einem staatlichen Skilehrer und zwei Hilfsskilehrern begleitet worden war. Laut Polizei verlor die Sechsjährige auf einer Abfahrt die Kontrolle über ihre Ski, wurde immer schneller und durchstieß den Zaun (eine Sichtabsperrung) vor einer mobilen Schneekanone. Das Mädchen prallte seitlich mit dem Kopf auf die Anlage. Nun muss geklärt werden, ob diese ausreichend gesichert war.

Es sind in der Regel tragische Unglücke, die zu Diskussionen führen, ob Skigebiete ausreichend für die Sicherheit ihrer Gäste sorgen. Der Ausgang dieses Falls könnte weitreichende Folgen haben. Denn mobile Schneekanonen mussten bisher nicht mit einem Aufprallschutz versehen werden.

Welche Maßnahmen Pistenbetreiber ergreifen müssen, ist eine komplexe Materie. Immer wieder müssen Gerichte über Fälle entscheiden (Bericht unten). Einer der anerkanntesten Experten, wenn es um Fragen der Pistensicherheit geht, ist Kurt Hoch. Der ehemalige FIS-Renndirektor hat in seiner Karriere als Gerichtssachverständiger rund 1000 Gutachten erstellt. Im KURIER-Gespräch erklärt der Wahl-Innsbrucker, wo Pistensicherungspflichten von Skigebieten laut allgemeiner fachlicher Auffassung beginnen und enden.

– Atypische Gefahren "Grundsätzlich sind atypische Gefahren abzusichern, die schwer oder kaum zu erkennen sind oder denen man nicht ausweichen kann", erklärt Hoch. Das gilt für natürliche, aber auch künstliche Gefahren im Pistenbereich – etwa Liftstützen, Schneekanonen oder -lanzen.

– Balanceakt Bei Sicherungsmaßnahmen gilt es, das "Gleichgewicht zwischen sinnvollen, notwendigen und zumutbaren Sicherheitsvorkehrungen und der Eigenverantwortung des Wintersportlers" zu wahren. So darf der Pistenerhalter etwa erwarten, dass vorausschauend und in angemessener Geschwindigkeit gefahren wird.

– Die Grenzen Nicht ohne Grund wird zwischen gesichertem Pistenraum und freiem Gelände unterschieden. Innerhalb der Pistenränder, die gut erkennbar sein müssen, und zwei Meter darüber hinaus gilt eine Sicherungspflicht. "Bei extremen Gefahrensituationen aber auch darüber hinaus", sagt Hoch.

– Fangnetz Eine extreme Gefahrensituation kann etwa sein, dass sich neben der Piste nicht eine normale Böschung befindet, sondern das Gelände so abfällt, dass Absturzgefahr besteht. In so einem Fall muss laut Experten "eine Absturzsicherung angebracht werden, die in jedem Fall standhält" – etwa stabile Fangnetze oder Ähnliches.

– Matten Liftstützen und Beschneiungslanzen werden mit Matten abgesichert. "Mobile Beschneiungsgeräte werden im Allgemeinen nur mit Sichtabsperrungen versehen", sagt Hoch. Das Absichern mit Matten wäre nur bedingt hilfreich. Denn: "Bei der Beschneiung kann sich auf der Matte eine Eiswand bilden." Auch in Söll stand vor der Schneekanone eine Sichtabsperrung.

– Kinder Pistensicherungsmaßnahmen richten sich an durchschnittliche Skifahrer. Bei Kleinkindern dürfen Pistenerhalter laut Hoch davon ausgehen, dass sie unter Aufsicht eines Erwachsenen stehen.