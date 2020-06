Sehnsucht nach dem Meer: Schlupfloch an die Adria

Gegenüber Slowenien sind diese Einreisebeschränkungen zwar gefallen. Und das Land ermöglicht Bürgern der EU und aus Drittländern den Transit durch das kleine Land, was ein Tor nach Kroatien und auch nach Italien öffnet. Die Tücke wartet dann jedoch auf dem Heimweg, auch wenn der über Slowenien führt.

Denn wer aus einem nicht an Österreich grenzenden Staat oder aus Italien kommt, für den ist laut Gesundheitsministerium „weiterhin ein Gesundheitsattest oder eine 14-tägige Heimquarantäne erforderlich“. Die Kontrollen an der Grenze zu Slowenien sind zwar beendet. Es soll aber weiterhin stichprobenartige Checks in Grenznähe geben – also gewissermaßen Corona-Schleierfahndung.