Schulstart: Auch der Schulweg gehört geprobt

Die Schultüte hat ab morgen wieder Hochsaison: Wenn die Sommerferien in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland nach zwei heißen Monaten zu Ende gehen, wird der Schulstart offiziell eingeläutet. Die restlichen Bundesländer folgen dann eine Woche später. Österreichweit erwartet 88.500 Taferlklassler der sogenannte Ernst des Lebens – für sie startet ein neuer Lebensabschnitt.

Als wäre die Aufregung am ersten Tag in der Schule nicht schon groß genug, muss vorher aber auch noch der Weg dorthin bewältigt werden – was bei hohem Verkehrsaufkommen schnell gefährlich werden kann.

Besonders zu Schulbeginn kommt es nämlich häufig zu Unfällen am Weg zur Schule. So wurden im vergangenen Jahr im September 69 Kinder auf Österreichs Straßen verletzt.

Probelauf mit Minister

Insgesamt gab es allein im Vorjahr österreichweit 538 Schulweg-Unfälle, 570 Kinder wurden dabei verletzt. In den vergangenen zehn Jahren sind in Österreich 42 Kinder, die als Fußgänger unterwegs waren, tödlich verunglückt.

Im besten Fall kennen die Kleinen ihren Schulweg bereits und haben ihn in den letzten Tagen der Sommerferien mit ihren Eltern geübt. So prägt sich bei den Kleinen ein, wo sie aufpassen müssen. Denn die Strecke kann Herausforderungen bieten.

Mit einem ganz besonderen Übungspartner durften einige Schüler bereits am Donnerstag in Wien die Verkehrsregeln lernen. Innenminister Wolfgang Sobotka ließ sich von den Volksschülern an der Hand nehmen und über den Zebrastreifen führen. Bei der Unterhaltung mit den Volksschülern zeigte sich der Minister beeindruckt, dass die Kleinen die Verkehrsregeln schon so gut beherrschen. Trotzdem mahnte Sobotka zur Vorsicht: "Kinder sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer, weshalb ihnen besondere Aufmerksamkeit zuteil werden muss."

Autofahrer gefordert

Verkehrsexperten weisen anlässlich des Schulanfangs darauf hin, dass Kinder vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen sind. Autofahrer sollten sich also nicht darauf verlassen, dass Kinder richtig reagieren.

Vielmehr raten sie dazu, im Bereich von Schulen das Tempo zu reduzieren und bremsbereit zu fahren. Denn Kinder können das Fahrtempo oft nicht richtig einschätzen und werden zudem aufgrund ihrer Körpergröße oft erst spät erkannt. Insbesondere wenn sie hinter parkenden Autos, Verkehrszeichen oder Dreiecksständer verborgen sind.