Schloss Kittsee: Decke fiel auf Hochzeitsgäste

Während einer Hochzeitsfeier im Schloss Kittsee im Bezirk Neusiedl am See ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem Unfall gekommen. Gegen 0.30 Uhr dürften Teile der Decke auf die Hochzeitsgesellschaft gefallen sein. Laut Mario Prominzer von der Landessicherheitszentrale Burgenland wurden dabei fünf Personen verletzt, sie wurden in die Krankenhäuser Kittsee und Hainburg gebracht.

Polizei, First Responder und Rettung waren vor Ort.