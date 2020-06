Schlag gegen das Rocker-Milieu

Im Zuge einer Großrazzia in der Steiermark und in Innsbruck sowie Städten in Deutschland, Bosnien und Rumänien führte die Polizei am Sonntag einen Schlag gegen die international agierende Rockerbande United Tribuns durch. Vier Großbordelle, 28 Wohnungen sowie zahlreiche Autos und Geschäftsräume wurden wegen Verdachts auf Zuhälterei und Menschenhandel durchsucht. Fünf Personen wurden festgenommen, inoffiziellen Meldungen zufolge allerdings nicht in Österreich. Hier dürften lediglich Wohnungen durchsucht worden sein.

Die deutsche Staatsanwaltschaft gibt sich zugeknöpft. Die United Tribuns sind wie die Motorradclubs Hells Angels oder Bandidos aufgebaut, allerdings ist kein Bike für die Mitgliedschaft notwendig. Der internationale Präsident Almir Ć. alias "Boki" wird seit vier Jahren mit internationalem Haftbefehl gesucht und lebt seither unbehelligt in Bosnien. Ob er unter den Festgenommenen ist, blieb unklar.