Auf der Flucht

Zahlen gibt es keine. Zwangsehen werden nicht in der breiten Öffentlichkeit vollzogen. Und nur selten wagen es Frauen, aus diesen arrangierten Ehen auszubrechen. Doch die Dunkelziffer ist hoch. Auch in Österreich. Doch das Hilfsangebot ist beschränkt. Nur zwei Einrichtungen – eine in Wien und eine in Graz helfen betroffenen Mädchen und Frauen. Eigene Unterbringungen gibt es keine. „Das Problem verschwindet nicht, wenn man es ignoriert“, sagt Meltem Weiland von der Wiener Organisation Orient Express.

Im Vorjahr wandten sich 83 Frauen und Mädchen an die Einrichtung. „54 waren von einer Zwangsheirat bedroht, 29 davon betroffen“, sagt Weiland. Oft ist der Cousin der ausgewählte Ehemann. Und es wird nicht lange gefackelt. Ab 14 Jahren werden die Mädchen zumindest verlobt. „Im Vorjahr hatten wir eine Klientin, die war elf“, erzählt Weiland.

Die Familien stammen aus allen sozialen Schichten und aus vielen unterschiedlichen Herkunftsländern. „Derzeit betreuen wir viele tschetschenische Mädchen“, sagt Weiland. Aber auch Frauen aus Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, der Türkei und Bangladesch sind betroffen. Geheiratet wird in der Heimat. Wendet sich eine Betroffene an die Beratungsstelle, muss sie zuerst sicher untergebracht werden. Und da hapert es. Denn eigene Einrichtungen gibt es nicht. „Früher oder später kommt es zu einer Konfrontation mit der Familie.“ Die Konsequenz für viele, die sich wehren: „Sie können sich nicht mehr blicken lassen.“

Oder es kommt noch schlimmer: Emina Saric vom Grazer Caritas-Projekt Divan erinnert sich an einen Fall, als der Vater einer Frau anreiste, um die Ehre zu retten. „Er wollte seiner Tochter Säure ins Gesicht schütten.“ Die Frau wurde versteckt. Psychologen mussten sie betreuen, denn der Vater stellte klar: Findet er seine Tochter nicht, muss eben deren Schwester die Strafe bekommen. 74 Frauen wandten sich heuer an Divan. „Wir helfen bei der Wohnungssuche, bieten Hilfe bei psychischen, sozialen und juristischen Problemen“, erklärt Saric. Verpflichtende Deutsch-Kurse für Migranten hält sie übrigens für die beste Waffe. „Dadurch kommen die Frauen aus dem Haus. Sie lernen die Sprache. Und sie finden Anschluss.“ Anschluss, der aber nicht immer gewünscht ist.