Sbg: Beim Eislaufen in Zeller See eingebrochen

Eine Urlauberin aus Belgien ist am Mittwochvormittag beim Eislaufen in den Zeller See im Salzburger Pinzgau durch das Eis eingebrochen. Helfer konnten die 66-Jährige mit einer Bergehilfe aus dem eiskalten Wasser retten. Die Frau hatte sich bei dem Zwischenfall eine Unterkühlung und einen Schock zugezogen, teilte die Landespolizeidirektion mit.

Strandbad

Die Frau war mit einer gleichaltrigen Belgierin auf dem Eis unterwegs. Im Bereich des Strandbades Thumersbach begaben sie sich in einen Bereich, der nicht zum Eislaufen freigegeben war. Dabei kam es zu dem Unfall. Das Rote Kreuz brachte die 66-Jährige ins Krankenhaus Zell am See.