„Sautanz“ mit schwarzem Gold

Vor drei Jahren hat Romeo Schermann seine Kaviar-Produktion im südburgenländischen Tauchen, einem Ortsteil von Mariasdorf im Bezirk Oberwart, gestartet. Die Idee dazu kam ihm nach dem Kauf eines Hauses mit dazugehörigem Teich.

„Dank meiner touristischen Ausbildung bin ich früh mit hochwertigen Lebensmitteln in Kontakt gekommen, das hat mich immer interessiert. Außerdem esse ich gerne das Filet vom Stör“, erzählt Schermann über den Beginn seines „Genusshobbys“, wie er es nennt. Denn: „Ein großer Player am Markt können wir aufgrund der Art unserer Produktion gar nicht werden. Also wird ,Romeo Caviar’ immer etwas Besonderes sein.“

Seit Kurzem gibt es neue Vertriebsmöglichkeiten. Bisher lieferte Schermann nämlich selbst aus beziehungsweise verkaufte ausschließlich ab Hof. Ab sofort gibt es „Romeo Caviar“ auch zu kaufen: bei der Selektion Vinothek Burgenland gegenüber dem Schloss Esterhazy etwa, im Gasthaus Szemes in Pinkafeld und ab Freitag auch im Hotel Burgenland sowie in der Schneiderei in Leithaprodersdorf. „Darüber hinaus auch noch bei Poehl am Wiener Naschmarkt und im Mödlinger Kobenzl“, sagt Schermann, der gerade erst mit der Auslieferung an die Geschäfte beginnt.