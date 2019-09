Salzburger Kinder im IS-Camp: Innenministerium verlangt DNA-Test

Offenbar steht nun die Rückholung zweier weiterer Kinder einer österreichischen IS-Anhängerin aus dem syrischen Flüchtlingslager Al-Hol bevor. Die bürokratischen Hürden sind bei den Kindern der Salzburgerin Maria G. anders als bei jenen der Wienerin Sabina S. allerdings noch nicht ausgeräumt.

Nach KURIER-Informationen verlangt das Innenministerium auch für die Kinder von G. einen Abstammungsnachweis. Die Eltern der Salzburgerin wollen ihre Enkelkinder so schnell wie möglich nach Salzburg zurückholen. Auch die junge Frau selbst möchte zurückkehren. Nach ihr wird in Österreich gefahndet, da sie sich in Syrien dem Islamischen Staat angeschlossen haben soll.