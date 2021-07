10.000 Liter Gülle flossen auf Fahrbahn

Rund 10.000 Liter Gülle sind am Montagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Pernerinsel in Hallein auf der Straße gelandet. Ein Bauer hatte mit seinem Traktor einem Auto ausweichen müssen, das eine Kurve geschnitten hatte. Der Landwirt konnte zwar das Zugfahrzeug auf der Straße halten, das angehängte Güllefass kippte bei dem Manöver allerdings um und wurde schwer beschädigt, so die Polizei.

Die Feuerwehr reinigte nach dem Unfall die Fahrbahn. Das Fass wurde mit einem Spezialkran geborgen. Die Unfallstelle war während der Aufräumarbeiten rund eineinhalb Stunden gesperrt. Festspielgäste wurden durch den Geruch nicht belästigt - am Montag stand keine Aufführung in der Spielstätte auf der Pernerinsel auf dem Programm.