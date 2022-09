Salzburg: Frischer Wind auf schwarzer Liste für Landtagswahl 2023

Rekordverdächtig schnell präsentierte Landeshauptmann Wilfried Haslauer die ÖVP-Liste der Öffentlichkeit: In nur sechs Minuten stellte er am Dienstag die drei neuen im Team vor. Mit Nicole Leitner aus Anif und Camilla Schwabl holte er weibliche Unterstützung ins schwarze Boot. Leitner ist als umtriebige Ortsbäuerin und Vize-Obfrau im Bauernbund vielen bekannt. Sie setzt auf ihrem Biolegehennenbetrieb in Anif neue Akzente. Leitner ist zudem vierfache Mutter, koordiniert auch die Salzburger Seminarbäuerinnen und begeistert Kinder bei „Schule am Bauernhof“ für Produkte aus der Region.

Tourismus ist stark vertreten

Mit Camilla Schwabl hat Haslauer auch den Tourismus aus den Regionen hinter sich: Die Saalbacherin führt mit ihrem Mann zwei Betriebe und baut auf politische Erfahrung in der Gemeinde. „Ich freue mich darauf, meine Region auch im Land vertreten zu dürfen“, so die Pinzgauerin. Groß gezögert habe sie nicht, als das Angebot von der ÖVP kam, so Schwabl: „Meine Familie steht hinter mir.“

Im Lungau macht die ÖVP keine großen Experimente: Der Dritte im Bunde der Neuen ist Markus Schaflechner: Lungauer, Geschäftsführer von Regionalverband und Biosphärenpark. Mit ihm setzt die Partei in einem traditionell schwarzen Bezirk auf einen in der Region stark verankerten Kandidaten.

Die drei neuen Gesichter rücken für Daniela Rosenegger, Michael Obermoder und Manfred Sampl nach.