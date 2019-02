Saftige Millionenpleite eines Asylheimbetreibers

Diese Großinsolvenz war eigentlich schon lange absehbar. "Ursache dieser Großpleite ist die Änderung in der Asylpolitik der Regierung, viele Heime für Asylsuchende werden nicht mehr benötigt", sagt Insolvenzexperte Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditdreform zum KURIER. So musste die Eder Beteiligungsverwaltung um den Unternehmer Herbert Eder mit Sitz in St. Pölten Insolvenz anmelden. 162 Gläubiger und 38 Mitarbeiter sind laut KSV1870 und AKV betroffen. Zuletzt wurden 48 Standorte im Zentralraum Niederösterreich, im südlichen Niederösterreich sowie im Waldviertel und im Weinviertel betrieben.

Seit 2010 wurden Asylquartiere angekauft und betrieben." Im Jahr 2015 stieg der Bedarf an Asylquartieren enorm, sodass auch Containerdörfer aufgebaut wurden. Um die Verträge mit dem Land Niederösterreich erfüllen zu können, mussten zusätzlich zu den Eigenobjekten 140 Quartiere angemietet werden", zitiert der KSV1870-Experte Alexander Klikovits aus dem Insolvenzantrag. Eigentlich sollten sich die Investitionen schon innerhalb von zwei Jahren amortisieren. Bereits im Dezember 2018 hat Eder im Gespräch mit dem KURIER erklärt, dass 100 der 600 Heimplätze nicht belegt sind und er jede Woche fünf bis zehn Asylwerber verliere. Zugleich erhalte er kaum mehr Zuweisungen vom Land Niederösterreich. Offenbar kam es noch schlimmer. "Nachdem sich herausstellte dass Asylwerber im Containerdorf nicht mehr untergebracht wurden, waren die in diese Dörfer getätigten Investitionen verloren. Es kam zu einem Verlust von 2000 Betreuungen von Asylwerbern", heißt es im Antrag weiter. In der Folge kam es zu massiven Liquiditätsproblemen. Eder musste die Reißleine ziehen und Insolvenz anmelden.

Schulden und Vermögen

Die Verbindlichkeiten werden mit rund 5,7 Millionen Euro beziffert, davon entfallen 4,3 Millionen Euro auf Banken, 829.629 Euro auf LIeferanten, 452.331 Euro auf öffentliche Abgaben und 154.565 Euro auf die Dienstnehmer. Das Vermögen wird mit 4,2 Millionen Euro beziffert, davon entfallen