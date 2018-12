Sabina S.: Lebenszeichzen aus der letzten Hochburg des IS

Diese Frage treibt sie an. Aus zwei Gründen. „Ich habe meine Tochter verloren. Das tut unglaublich weh. Und ich will nicht, dass so etwas wieder passiert.“



Die gute Nachricht: Die mittlerweile 19-jährige Sabina lebt. Auf einem aktuellen Foto, dass ihre Mutter zeigt, ist eine junge, hübsche Frau zu sehen. Geschminkt, und ohne Verhüllung. Als würde sie sich gleich mit Freunden treffen. Doch Sabina ist nach wie vor beim IS in Syrien. „Alle drei Tage meldet sie sich“, sagt Senada S. Unter welchen Umständen, darüber will sich ihre Mutter keine Gedanken machen. „Einmal hat ein Mann zum Verfassungsschutz zu mir gesagt , Sabina hat sehr viel gesehen.'“



Ihre Tochter erzählt nur wenig. Es geht ihr gut, schreibt sie regelmäßig aus einem Internet-Cafe. Sie schreibt nicht, wie es rund um sie aussieht. Sie fragt stattdessen, wie es ihrem Papi und dem Bruder geht. Was Senada S. gekocht hat. „Da gibt es mir immer einen Stich“, erklärt die Frau. „Dann denke ich daran, dass in Syrien Krieg ist, dass sie sicher nicht genug zu essen hat.“



Senada S. arbeitet Vollzeit. Sie reist viel. Das lenkt sie ab. Die Wohnung, in der die Familie mit Sabina gewohnt hat, hat die Familie verlassen. Es waren zu viele Erinnerungen dort. Außerdem lebte Samras Familie gleich nebenan.



Samra, die Freundin, die die Reise geplant haben soll, die Tickets kaufte. Was mit ihr geschehen ist, ist unklar. Medien berichteten darüber, dass sie als „Sexsklavin“ missbraucht wurde und nach einem gescheiterten Fluchtversuch erschlagen worden sein soll. Bestätigt wurde das nie. Auch Samra könnte noch leben. Sie sei es gewesen, die Sabina angestiftet hat, ist die Mutter überzeugt. „Sie hat vermutlich gedacht, dass sie nach ein paar Tagen wieder nach Hause reisen kann. Sie hat ja auch nichts von zu Hause mitgenommen.“

Außer den Pass, 100 Euro und ein Bild ihres kleinen Bruders.