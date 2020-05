Rom entzog Schüller Ehrentitel

„ Insignien muss ich keine zurückschicken. Ich hab’ ja keine“: Kirchenrebell Helmut Schüller ist um einen Titel ärmer – und um eine Schlagzeile reicher. Rom erkannte ihm vor wenigen Wochen den päpstlichen Ehrentitel „Monsignore“ (ähnlich dem Hofrat, Anm.) ab. Überbringer der Nachricht war Kardinal Christoph Schönborn. Über die Hintergründe schweigt man sich aus – vermutlich hat die „Entehrung“ jedoch mit Schüllers Ungehorsam zu tun.

Denn der Aufruf zum Ungehorsam von Helmut Schüllers Pfarrer-Initiative sorgt nicht nur in der österreichischen Amtskirche seit mehr als einem Jahr für Aufsehen. Zu Ostern hatte Papst Benedikt XVI. in einer Predigt im Petersdom offen kritisiert. Jetzt folgen den Worten Taten: Die Initiative für die Aberkennung des Ehrentitels ging von Rom aus, berichtet Michael Prüller, Sprecher von Kardinal Schönborn. Demnach bekam Schönborn vor wenigen Wochen einen Brief von dem für Auszeichnungen zuständigen Referat im Vatikan. Der Kardinal wurde darin gebeten, Schüller über die Aberkennung des Titels zu informieren.

Prüller betont, dass die Aberkennung nicht auf Betreiben Schönborns erfolgt sei.

Auch die apostolische Nuntiatur in Österreich, also die Vatikan-Botschaft, war nicht involviert. „Da ist das (bischöfliche, Anm.) Ordinariat zuständig“, hieß es auf Anfrage.

Die österreichischen Bischöfe haben jedenfalls ihre liebe Not im Umgang mit der Pfarrer-Initiative. Schönborn, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, hat wiederholt die Rücknahme des Aufrufs zum Ungehorsam gefordert und mit Konsequenzen gedroht. Im Sommer folgte tatsächlich die erste Konsequenz – allerdings nicht für Schüller, sondern für Peter Meidinger, Dechant von Piesting in Niederösterreich. Er wurde von Schönborn vor die Wahl gestellt, die Pfarrer-Initia­tive zu verlassen, oder auf das Amt des Dechants zu verzichten – was Meidinger auch tat.

In den offiziellen Stellungnahmen der Bischofskonferenz hieß es immer nur, der Aufruf könne so nicht stehen bleiben. Auch wenn es keine offiziellen Gespräche zwischen Bischofskonferenz und Pfarrer-Initiative gibt, dürfte zuletzt der inoffizielle Dialog verstärkt worden sein.

Der Kirchenrechtsexperte Paul Zulehner sieht in der Aberkennung des Ehrentitels jedenfalls eine indirekte Werbung für Schüller und seine Pfarrer-Initiative. „Diese Art von Widerstand aus Rom ist für Schüller viel werbeträchtiger, als würde man ihm ein bisschen entgegenkommen.“

Der Theologe wertet die Reaktion des Vatikan allerdings nur als „Griff in die unterste Schublade“, im Sinne einer milder Reaktion. Der Vatikan wolle zeigen, dass er die Situation ernst nehme, hätte aber auch viel härter reagieren können. Laut Zulehner wurde vor Kurzem ein Priester aus den USA seines Amtes enthoben, weil er ein Buch über das Frauen-Priestertum geschrieben hatte.