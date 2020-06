Traktor stürzte über Böschung: Fünf Verletzte

In der Steiermark verursachte ein Alkolenker einen Unfall. Ein 27-Jähriger krachte in Graz beim Versuch, einer Kontrolle zu entwischen, in die Eingangstür eines Lokals. Er hatte 1,7 Promille im Blut, als er in der Nacht zum Sonntag von der Exekutive angehalten wurde. Der Mann gab Gas, verlor aber in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto und landete in der Tür eines Kebap-Lokals, verletzt wurde niemand.