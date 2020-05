Rettungsgasse: Umstrittene Video-Überwachung gescheitert

September 2013 Im Urlauberverkehr kommt es vor dem Zetzenbergtunnel in Salzburg zu mehreren Unfällen. Der Abschleppdienst muss bei der Polizei um Blaulichteskorte bitten, damit er durch den Stau gelotst wird. Der Unfallsachverständige Gerhard Kronreif berichtetet in den SN, dass er meist über den Pannenstreifen der Gegenfahrbahn zu den Crashs fährt, um überhaupt zum Unfallort zu gelangen.

August 2013 Statt eine Rettungsgasse zu bilden, verlassen mehrere Lkw-Fahrer ihren Sattelschlepper, um auf der A 21 bei Gießhübl einen brennenden Reisebus zu begutachten. Die Feuerwehr kommt deshalb erst mit Verspätung an, der Bus ist ein Totalschaden.

März 2013 „Die Österreicher sind noch nicht bereit für die Rettungsgasse und die Ausländer freuen sich über eine freie Spur“, meinte Brigadier Karl Wammerl, der Chef der Wiener Verkehrspolizei, nach 15 Monaten Rettungsgasse. Kurz zuvor musste die Feuerwehr zu einem Serienunfall zu Fuß mit schwerem Gerät kommen, weil die Autobahn auf zwei Spuren gleich fünfspurig belegt war. Fazit des Büros von Verkehrsministerin Doris Bures: „Es ist nicht so, dass die Rettungsgasse nicht funktioniert, sondern die Autofahrer bilden sie nicht.“

Dezember 2012 Der bisherige Rekord wird auf der Westautobahn aufgestellt. Immer wieder werden neue Spuren für die Rettungsgasse gebildet und von Lenkern „genutzt“. Am Ende steht die Kolonne siebenspurig im Stau.

November 2012 Die Asfinag versucht per Brief, flehentlich an die Einsatzfahrer zu appellieren, doch die Rettungsgasse zu benutzen (statt dem Pannenstreifen, wo es oft rascher vorangeht).