Unter Tage: "Matte Wetter. Keine Sorge!"

Der Name der Straße ist Programm. Das ist auch das Einzige, das der unbedarfte Besucher bei strahlendem Sonnenschein vor dem Fabriksgebäude, an der Magnesitstraße in Breitenau am Hochlantsch weiß. Drei Stunden später wird der Besuch aus Wien in der Steiermark in eine andere Welt eingetaucht sein. Eine Welt ohne Sonnenlicht. Eine Welt ohne Komfort. Eine unterirdische Welt, ohne die es Stahl, Zement oder Glas in der oberirdischen nicht gäbe.