Rekordaugfriff: Größter Schlag gegen die Tabak-Mafia

Es ist ein kleines, unscheinbares Lagerhaus inmitten einer hügeligen Landschaft südlich von St. Pölten. Ein paar Ponys traben fröhlich vorbei. Vor dem Eingang liegen ein paar Steinhaufen, irgendwer hat sogar eine Wildkamera hier platziert. Vielleicht schaut sogar mal ein Fuchs oder gar Wolf hier vorbei.

Perfekt getarnt hatte sich an diesem Ort außerdem die „Zigarettenmafia“ einquartiert, wie die Zollfahndung nun aufgedeckt hat. Am 19. November stürmte ein Großaufgebot an Beamten das illegale Lager und fand dort 32 Tonnen Tabak. Zwei Arbeiter waren gerade damit beschäftigt, einen polnischen Klein-Lkw zu beladen. Ein Teil der insgesamt 196 Kartons war bereits zum Abtransport eingeladen als die bewaffneten Zollfahnder im Eingang standen.