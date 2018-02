Rauchverbot in Lokalen spaltet Österreich

Nach und nach haben in den vergangenen Wochen die Tabakkonzerne ihre Verkaufspreise wieder angehoben. 20 Cent mehr kostet ein Packerl jetzt. Im Vorfeld legten sich die Raucher in Österreich ein paar Stangen auf Lager. In der Statistik liest sich das so: Im Vorjahr ging die Zahl der verkauften Zigaretten von 12,5 auf 12,4 Milliarden Stück und damit um 0,8 Prozent zurück. Rechnet man die Vorziehkäufe heraus, "kam es im Vorjahr zu einem Rückgang von 1,4 Prozent", sagt Hannes Hofer, Geschäftsführer der Monopolverwaltung. Und das bei einer wachsenden Bevölkerung. Der Trend, dass weniger Zigaretten gekauft werden, "hält jetzt schon mehrere Jahre an", so Hofer.

Ob die Zahl der Raucher tatsächlich gesunken ist oder ob mehr unversteuert – also entweder geschmuggelter oder einfach im Ausland gekaufter Tabak – gequalmt wird, lässt sich nicht belegen. Der Anteil an nicht in Österreich versteuerten Zigaretten am gesamten Konsum wird auf rund 17 Prozent geschätzt.

Kleine Spannen

Zumindest das Trafik-Sterben dürfte praktisch vorbei sein. Die Zahl der Tabakfachgeschäfte ging zuletzt nur noch ganz leicht zurück. Bei den Trafiken, die von Menschen mit Behinderung geführt werden, kam im Vorjahr sogar eine dazu (auf jetzt 1277, was einer Quote von 53 Prozent entspricht). Bei ständig steigenden Preisen der Glimmstängel müsste eine Trafik eigentlich eine Goldgrube sein, könnte man meinen. Tatsächlich sind die sogenannten Spannenerträge der Fachgeschäfte im Vorjahr von 295 auf 299 Millionen Euro und damit um 1,4 Prozent gestiegen. Damit haben sie allerdings erst wieder den Wert von 2015 erreicht. 2016 hatte es einen Rückgang gegeben. Mit dem im vergangenen Sommer im Nationalrat beschlossenen Trafikpaket, das jetzt zu wirken beginnt, sollten die Trafikanten aber zumindest heuer auf bessere Werte kommen. Monopolverwaltungs-Chef Hofer will auch für die kommenden Jahre für höhere Spannen kämpfen.

Was vielen Rauchern nicht bewusst ist: Für rund 78 Prozent des Verkaufspreises sind Tabak- und Mehrwertsteuer verantwortlich. Den Rest teilen sich Produzent und Handel. Mitleid muss man mit den Tabakkonzernen aber nicht haben. Die Zahl der weltweit verkauften Zigaretten geht zwar zurück, die Tabakriesen verdienen trotzdem prächtig. Zum einen, weil sie die Preise anheben. Und zum anderen, weil sie Alternativen auf den Markt bringen. Dazu zählen etwa E-Zigaretten. Oder Tabaksticks, die in einem Halter erhitzt werden. Dadurch entsteht Dampf, der Nikotin enthält; Rauch, Feuer oder Asche gibt es dabei nicht. Diese Sticks könnten eine der Zukunftschancen für heimische Trafiken sein, glaubt Hofer.