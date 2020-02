„Rassismus“: Wiener Eltern verbieten Chinesin Kontakt mit Kindern

Am Naschmarkt, in der Kettenbrückengasse, aber auch in der Sechshauserstraße eröffneten diverse Chinaläden. Der Handel ist nach der Gastronomie der zweitgrößte Wirtschaftszweig der hier lebenden Chinesen. Die dazugehörigen Arbeitsmarktdaten: Zum Jahreswechsel waren 5.202 Unselbstständige gemeldet (ein Plus von 5,8 Prozent zum Jahr davor). 1.119 waren als Selbstständige tätig (plus 0,7 Prozent).

Die nunmehrige dritte Generation hat auf die Chinarestaurants der Eltern übrigens keine Lust, sagt Kaminski: „Sie haben gesehen, dass ihre Eltern rund um die Uhr arbeiten. Es gibt Chinesen, die ihr ganzes Leben hier verbracht haben und vor lauter Arbeit noch nie auf dem Kahlenberg waren. Die Jungen wollen mehr. Ziel ist, erfolgreicher als der Vater zu sein.“ Viele junge Austrochinesen studieren heute im Ausland. Und so mancher überlegt sogar, zurück nach China zu gehen, wo Fachkräfte heute mehr verdienen als in Europa.

Dann kamen die Teigtascherln

Der gute Ruf der chinesischen Community wurde zuletzt durch Teigtascherln getrübt. Manche wurden in illegalen Manufakturen unter dubiosen Bedingungen in Privatwohnungen produziert. Und dann ist da die Auskunft des Bundeskriminalamtes, laut der jeder vierte in Österreich belangte Menschenhändler aus China stammt. Außerdem seien in den vergangenen fünf Jahren ein paar hundert Chinesen illegal eingereist – sei es als Touristen, mit Studentenvisa oder auf Familienbesuch – und untergetaucht.