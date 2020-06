"Radikaler Wetterwechsel": Eisige Kälte ist im Anmarsch

Ganz Österreich wird sich am Sonntag schneebedeckt präsentieren – zumindest am Vormittag. Denn am Nachmittag wird der Neuschnee, der bis dahin sogar Wien fünf Zentimeter Schnee bescheren sollte, im östlichen Flachland vom Nordwind verblasen. "Es wird zu Schneeverwehungen kommen, die im Verkehr zu Beeinträchtigungen führen können", warnt Meteorologe Marc Mühling von der Ubimet.

Seine Prognose wird die Herzen von Skifahrern höher schlagen lassen: "In Kärnten und der Südsteiermark ist bis Sonntagvormittag sogar mit Schneemengen von 20 bis 30 Zentimeter zu rechnen." Schneien soll es im gesamten Alpenraum, in den kommenden Tagen vor allem an der Nordseite. So auch in der Nacht auf Dienstag. "Da wird es richtigen Pulverschnee geben, weil es arktisch kalt ist", verspricht Mühling.

Die Kälte ist auch die Kehrseite des so lange von vielen herbeigesehnten "echten" Winters. "Nach den zuletzt so frühlingshaften Temperaturen ist das ein radikaler Wetterwechsel", sagt der Meteorologe, der mit schaurigen Details aufwartet: "In der Nacht auf Montag lockert es auf. In den Alpentälern werden die Temperaturen auf bis zu minus 20 Grad sinken." Dauerfrost über mehrere Tage hinweg ist im ganzen Land die Folge.