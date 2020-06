Querschnittsgelähmte kann wieder gehen

Bach

Die Patientin selbst, war sich der Dramatik gar nicht bewusst, wie sie erzählt: „Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, was das für eine Katastrophe ist.“ Bereits am ersten Tag der Operation konnte sie am rechten Bein wieder die Zehen bewegen. „Ich bin ein bisschen eine Beißerin“, sagt Peiskar, die ihren Beinen gut zuredete und die sie am nächsten Tag bereits beide wieder bewegen konnte. Primarspricht von einer vorbildlichen Patientin, der man nicht viel erklären musste. Sie habe sofort damit begonnen, jedes Körperteil, in dem sie wieder ein Gefühl hatte, zu bewegen.

Die Genesung solle aber auch an eine Botschaft an Betroffene und Ärzte sein: „Wenn ein Patient eine Lähmung hat, ist es wichtig, dass er als Notfall erkannt und schnell behandelt wird.“ Jede Stunde würde in so einem Fall zählen. Egal ob ein Knochen, ein Tumor oder wie bei Frau Peiskar ein Blutpropfen auf das Rückenmark drückt, gilt: Die Nervenzellen sterben letztlich irreparabel ab. Eine Operation muss laut dem Arzt innerhalb von sechs bis zwölf Stunden nach Eintritt der Lähmung erfolgen.

Walpurga Peiskar hat alles richtig gemacht: „Gott sei Dank war ich so schlau, dass ich meinem Mann sofort gesagt habe, er soll die Rettung anrufen.“ Neben der raschen Behandlung hat auch die körperliche Verfassung der ehemaligen Volksschullehrerin für Christian Bach maßgeblichen Anteil an der Genesung: „Fitte Patienten erholen sich prinzipiell besser als Couchpotatoes.“