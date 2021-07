Quartiersuche für Flüchtlinge vor Kommunalwahlen

Ein Ende des Gemetzels im Bürgerkriegsland Syrien ist nicht in Sicht. Und somit auch kein Abebben der Welle an Menschen, die ihr Heil in der Flucht nach Europa suchen. "Wir rechnen damit, dass wir bis Ende des Jahres 1000 neue Plätze schaffen müssen", sagte Tirols Soziallandesrätin Christine Baur (Grüne). Und damit müssen genau so viele neue Quartiere wie im Vorjahr gefunden werden, was sich einigermaßen schwierig gestaltet hat.

"Wir wollen bis Herbst mit der Herbergssuche fertig sein", kündigte Harald Bachmeier, Geschäftsführer der neugeschaffenen Tiroler Sozialen Dienst GmbH (TSD), an, die ab 1. April die Flüchtlingskoordination übernehmen wird. "Wir wollen nicht, dass das Thema in den Kommunalwahlkampf spielt." Im Februar 2016 finden in Tirol Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen statt.