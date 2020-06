Rote Karte für Raketen-Rowdys

Schachtelweise wurden die Böller abtransportiert; die Anzahl der Funde liege im "zweistelligen Bereich", betont Ermittler Mario Sattler vom Landeskriminalamt Steiermark. Nach der Explosion in Kapfenstein, bei der zwei Männer starben, wurden die Beamten im Bezirk Südoststeiermark bei mehreren Hausdurchsuchungen fündig: Die meisten der gefundenen Knallkörper wurden illegal hergestellt darunter auch in jener Bauart, wie sie vor zwei Wochen in Kapfenstein hochgingen.

Das legt die Vermutung nahe, dass auch diese Böller illegal in Kapfenstein hergestellt worden sein könnten. Dazu sagt Sattler nichts, nur soviel: "Die Ermittlungen laufen." Ein 59-jähriger Pensionist und sein Sohn, 29, kamen bei der Explosion ums Leben; der ältere Sohn, 33, überlebte. 6000 Knallkörper mit zehnfach höherer Sprengwirkung als herkömmliche Böller lagerten auf dem Anwesen der Familie, sie wurden vom Entminungsdienst in einem Steinbruch gesprengt.

Hergestellt wurden die Kracher mit Aluminiumpulver und Kaliumperchlorat, sie hatten klangvolle Namen wie "Superböller" oder "Cobra 86". Bei der Detonation vor rund zwei Wochen stürzte das Wirtschaftsgebäude, in der sich der 29-Jährige aufhielt, in sich zusammen. Sein Vater ging daran vorbei und wurde von den Trümmern getroffen. Der Knall war noch drei Kilometer entfernt zu hören, im Umkreis von eineinhalb Kilometern wurden Häuser und Autos beschäftigt. De ältere Bruder überlebte, weil er kurz vor der Explosion in ein Nebengebäude gegangen war, das kaum beschädigt wurde.