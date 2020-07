Pubs in Irland bleiben zu; Mallorca sperrt "Ballermann"-Lokale

In der Coronavirus-Pandemie will Frankreich weitere Milliarden in sein angeschlagenes Gesundheitssystem pumpen: Der neue Regierungschef Jean Castex kündigte am Mittwoch in Paris "Investitionen" von sechs Milliarden Euro an. Sie sollen den Krankenhäusern und der Prävention zugutekommen. Zudem bekräftigte er Pläne für eine verschärfte Maskenpflicht.

"Unser Gesundheitssystem wurde in der Krise unsanft auf die Probe gestellt", sagte Castex bei seiner ersten Regierungserklärung vor der Nationalversammlung. Die französischen Kliniken waren in der Corona-Krise schnell an ihre Belastungsgrenze gekommen, es gab mehr als 30.000 Todesfälle.