Das große Geschäft mit dem Wetter

Noch schlimmer traf es die Steiermark, in der am Sonntag ebenfalls heftige Unwetter am Werk waren. In den Bezirken Murtal, Graz-Umgebung und Voitsberg verursachte Hagel Schäden in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Und das, nachdem am Samstag bereits Hagelunwetter landwirtschaftliche Flächen in der Steiermark im Wert von einer Million Euro zerstört hatten. In der Region Knittelfeld wurden Bäume entwurzelt. Im oberen Ennstal (Bezirk Liezen) löste starker Wind die Dachhaut der Talstation einer Gondelbahn.

Turbulente Tage„Das waren die kräftigsten Gewitter, die man sich vorstellen kann“, lautet die Bilanz von Clemens Teutsch-Zumtobel vom Wetterdienst Ubimet zum vergangenen Wochenende. Die Unwettergefahr bleibe auch in den kommenden Tagen hoch.

Die Hitzewelle findet ebenfalls keinen Abbruch: Im Westen erreicht sie am Dienstag mit bis zu 34 Grad ihren dieswöchigen Höhepunkt. Im Osten steigen die Temperaturen am Mittwoch sogar auf bis zu 38 Grad. Und während es vom Westen her bereits etwas abkühlt, bleibt es im Süden auch am Donnerstag noch extrem heiß (bis zu 37 Grad).

Richtung Wochenende normalisiert sich die Lage langsam: Die Temperaturen werden zwischen 24 und 30 Grad liegen. Der heurige Juli könnte der heißeste aller Zeiten werden. Etliche Rekorde an Tropentagen werden aber bereits diese Woche purzeln. Im Seewinkel und in Villach war es heuer schon an 15 von 20 Juli-Tagen über 30 Grad heiß.