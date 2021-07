Problembären sollen Schutz verlieren

Sie sind im besten Teenageralter, männlich, aufmüpfig, abenteuerlustig und kennen keine Berührungsängste – die Rede ist von zwei männlichen Braunbären, die im Grenzgebiet zwischen Italien und Kärnten durch Dörfer, Gemeinden und Städte streunen. Weil ihnen die Scheu vor Menschen fehlt, werden Stimmen laut, wonach eine Aufweichung des Schutzstatus erforderlich sei.

Bisher sorgte nur der drei Jahre alte "Rudolf" für Schlagzeigen. Dem Jungbären, der sich im Sommer sogar bis nach Villach vorgewagt hatte, werden in Kärnten bereits ein Dutzend Schafsrisse zur Last gelegt. Zuletzt trat er vor drei Wochen in Erscheinung, als in der Gemeinde Nötsch (Bezirk Villach Land) 18 Siloballen aufgerissen wurden.

Ein zweiter Bär – er ist deutlich größer als "Rudolf" – wird in den vergangenen Wochen stets zwischen Malborghetto in Italien und Feistritz im Gailtal ( Villach Land) gesichtet. In der Nacht auf Mittwoch trottete er sogar seelenruhig durch Tarvis, dieses skurrile Bild dokumentiert eine Überwachungskamera. "In Malborghetto kam er Menschen sehr nahe, wurde er an der Hauptstraße von mehreren Autofahrern gesehen", berichtet Paolo Molinari, Wildbiologe aus Italien.

In Feistritz ist das keine Seltenheit. "Jede Woche wird das Wildtier hier gesichtet", erzählt Bürgermeister Dieter Mörtl ( ÖVP). Als Jäger beobachte er das Verhalten der Bären seit 20 Jahren. "Die von Menschen gezüchteten Tiere gehen im Gegensatz zu früher bis zu den Häusern. Die Leute leben in Angst, wir müssen die Bären aus den besiedelten Gebieten entfernen", fordert Mörtl.