Polizei fasste deutschen Hooligan

Ein Einsatzteam der Cobra konnte zu Fronleichnam im Flachgau einen 29-jährigen, deutschen Kickboxer und Mitglied der rechten Türsteherszene festnehmen.

Der Verhaftete soll am 1. Februar 2013 in Cottbus ( Brandenburg) federführend beim Angriff auf ein ranghohes Mitglied der Rockerbande „ Hells Angels“ beteiligt gewesen sein. Das Opfer wurde damals am Nachmittag mitten auf offener Straße von acht bis elf Männern umzingelt und dann mit Stichen in Gesäß und Oberschenkel schwer verletzt.

Ein Stich traf eine Arterie, der 41-Jährige verlor viel Blut und überlebte nur aufgrund einer Notoperation. Zudem sollen dem Rocker 500 Euro gestohlen worden sein.

Zwei Tatverdächtige konnten später festgenommen werden, nach dem 29-Jährigen lief eine EU-weite Fahndung. Bei der Auseinandersetzung dürfte es sich um Revierkämpfe und kriminelle Geschäfte in Cottbus gehandelt haben. Nur wenige Tage nach der Attacke ging das Auto des 29-Jährigen in Flammen auf.