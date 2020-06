Polizei erhält Hinweise auf Böller-Lager

Die Explosion in Kapfenstein mit zwei Toten gab den Anstoß: Am Freitag gingen bei der Polizei erneut Hinweise auf vermutlich illegale Lager von Feuerwerkskörpern ein, nachdem Donnerstag bereits eines in Mühldorf bei Feldbach geräumt wurde.

Am Freitag wurde bekannt, dass auch in Straden in einem baufälligen, leerstehenden Haus Knallkörper entdeckt wurden. Sie wurden vom Entminungsdienst weggebracht. Der Tipp kam allerdings spät: An einer Hauswand prangte ein Schild mit dem Hinweis, dass es hier Feuerwerkskörper gäbe.

Außerdem rückten die Beamten gestern zu zwei weiteren Verdachtsfällen aus. Anrufer berichteten von großen Beständen in Fehring und Gnas, ebenfalls in der Oststeiermark.