Polizei bremst erste GTI-Fahrer aus

Offiziell beginnt das GTI-Treffen in Reifnitz erst kommenden Mittwoch (8. bis 11. Mai). Aber die getunten Flitzer sind schon seit Tagen im Großraum Wörthersee und Faaker See allgegenwärtig. Für sechs PS-Fans ist die große Sause zu Ende, bevor sie richtig begonnen hat. Ihre Fahrzeuge wurden am Dienstag bei einer Schwerpunktaktion aus dem Verkehr gezogen.

„Wir haben innerhalb von zwei Stunden gezielt vierzig bis fünfzig Fahrzeuge kontrolliert“, erzählt Hans Peter Mailänder von der Kärntner Landesverkehrsabteilung. Dabei hagelte es 50 Anzeigen – vor allem, weil Autos tiefer gelegt waren, als es erlaubt ist, oder weil GTI-Fans Fensterscheiben ihres Golfs verbotenerweise mit Folien verklebt hatten.

Mailänder und seine Kollegen haben heuer besonders viel zu tun: „Es gibt einen Trend zum Treffen vor dem Treffen. Und der wurde durch den Feiertag noch verstärkt.“ Die GTI-Party ziehe sich dadurch über drei Wochenenden. Das bereits vor dem eigentlichen Treffen „Gummi, Gummi!“ gegeben wird, habe einen guten Grund. „Es reisen ganze Clubs an, die weniger an der Ballermann-Stimmung, sondern mehr an getunten Autos interessiert sind.“