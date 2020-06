Polen: Starker Anstieg an Neuinfektionen; Neuseeland erklärt sich für Virus-frei

In den USA stieg die Zahl der Virus-Toten den zweiten Tag in Folge wieder stärker an. Das Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) meldet 1.128 neue Fälle, womit die Zahl der bestätigten Toten auf 108.064 stieg. Am Freitag hatte der Zuwachs 1.035 betragen, am Donnerstag 827, am Mittwoch 1.045, und Dienstag 761.

Positives gibt es im Fall von New York, wo ab Montag nun erste Lockerungen erlaubt sein werden: In der ersten von vier zweiwöchigen Lockerungsphasen können dann unter anderem Bauarbeiten wieder aufgenommen werden und nicht systemrelevante Geschäfte ihre Ware beispielsweise von der Eingangstür aus verkaufen.