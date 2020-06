Pöttelsdorf: Langes Warten auf Brand aus

Der Brand beim Pöttelsdorfer Futtermittelhersteller Vitakorn beschäftigte auch am Mittwoch noch die Feuerwehr. Wie der KURIER berichtet hat, war am Dienstagnachmittag in der Trockenkammer eines mit etwa 30 Tonnen Sonnenblumenkernen gefüllten Betonsilos Feuer ausgebrochen. Sieben Feuerwehren der Umgebung mussten mit insgesamt 114 Leuten zum Großeinsatz ausrücken.

Am Mittwoch waren wieder insgesamt fünf Feuerwehren mit 52 Mann und mit schwerem Atemschutz vor Ort. "In den Sonnenblumenkernen sind immer noch Glutnester und haben erneut zu brennen begonnen", schildert Mattersburgs Bezirksfeuerwehrkommandant Adolf Binder die Lage, "die Decke ist beschädigt und einsturzgefährdet, also können wir nicht rein und müssen von außen kühlen." Keine leichte Aufgabe bei einem sieben Stock hohen Silo. Die Trocknungsanlage, die in Brand geraten war, befindet sich im vierten Geschoß.