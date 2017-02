Der grüne Sicherheitssprecher Peter Pilz hat am Freitagvormittag Informationen zu möglichen Spitzeltätigkeiten der türkischen Regierung und der Regierungspartei AKP in Österreich veröffentlicht. Demnach habe der türkisch-religiöse Dachverband ATIB im Auftrag der türkischen Regierung österreichische Gülen-Anhänger und ihre Organisationen ausspioniert und die Informationen nach Ankara weitergeleitet. Er werde dem Nationalrat einen Bericht vorlegen, in dem die nachrichtendienstlichen Aktivitäten der Türkei dokumentiert seien, sagte Pilz.

Pilz beruft sich auf Dokumente, die „im Wesentlichen aus der türkischen Botschaft“ stammen sollen. In einem nun veröffentlichten Schreiben vom vergangenen September werden ATIB-Funktionäre dazu aufgefordert, Informationen über die Strukturen der Gülen-Bewegung zu sammeln. Besonders interessant seien Informationen „über alle Organisationen/Strukturen, Aktivitäten, Bildungseinrichtungen (Kindergärten, Volk- und Mittelschule, Fakultäten, Heime, etc.), ihre Nichtregierungsorganisationen, Hilfsorganisationen, Human Ressources, Vereine, die kulturelle Aktivitäten durchführen“.

Der Brief stammte aus der türkischen Botschaft in Wien. Unterzeichnet wurde er von Fatih Mehmet Karadas, dem Vorsitzenden von ATIB. Karadas ist gleichzeitig Religionsattachée der türkischen Botschaft in Wien.

Bericht an Ankara

In einem der Dokumente, die Karadas laut der Unterlagen in die Türkei weitergeleitet hat, berichtet der Religionsattachée des türkischen Generalkonsulats in Salzburg, dass man bereits gegen Gülen-Anhänger vorgegangen sei. Zwei Personen mit Verbindungen zur Gruppe seien bereits entlassen worden. Weiters nennt der Vertreter verschiedene Organisationen mit Gülen-Hintergrund und wie ATIB-Versuche, diese zurückzudrängen. Gülen-Anhänger hätten versucht, ATIB zu unterwanderen. Diesbezüglich seien "Audiomaterialien, Video CDs, Gedichtbände, Broschüren, Zeitungen" vernichtet worden.

"Damit bestätigt zum ersten Mal ein offizielles Dokument, dass die ATIB-Moscheevereine Zentren der politischen Mobilisierung sind", schreibt Pilz in seinem Bericht. Gegenüber kurier.at waren ATIB-Vertreter nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

ATIB ist mit 65 Moscheevereinen der größte islamisch-religiöse Dachverband in Österreich. Die Organisationen stellt in der Islamischen Glaubensgemeinschaft den Präsidenten Ibrahim Olgun. In die Kritik geriet der Verband wegen politisch gefärbter Predigten durch Wiener Imame in den Nachwehen des Putschversuchs (kurier.at berichtete).

Pilz fordert Maßnahmen

Pilz forderte von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), Außenminister Sebastian Kurz, Innenminister Wolfgang Sobotka und Justizminister Wolfgang Brandstetter (alle drei ÖVP) ein Vorgehen gegen die von ihm dargestellten Tätigkeiten, insbesondere der ATIB, die durch ihre politiknahen Aktivitäten "statutenwidrig agiert" und zudem entgegen den Vorgaben des österreichischen Islamgesetzes aus dem Ausland finanziert wird. Es gehe um eine "Trennung zwischen dem türkischen Staat und dem Islam in Österreich", forderte Pilz. Er verwies auch darauf, dass die ATIB es mittlerweile geschafft habe, die offizielle Vertretung der Muslime, die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ), zu "dominieren".

Pilz betonte gleichzeitig, dass die Mehrheit der Türken hierzulande nicht an diesen Aktivitäten beteiligt sei. "Die AKP weiß, dass sie die friedliche türkischstämmige Bevölkerung in Österreich nur zu einem kleinen Teil instrumentalisieren kann. Es ist eine Minderheit, und jetzt geht es darum, diese zu finden, zu isolieren und die rechtsstaatlichen Konsequenzen zu ziehen."

Die Pressekonferenz fand unter Schutz eines großen Polizeiaufgebotes statt, das laut Pilz vom Innenministerium angeordnet worden war.

Die Pressekonferenz zum Nachschauen: