Nightlife: Pikante Pleite einer Table-Dance-Bar im Nobelort Ischgl

„In unserer Tabledance Bar im Zentrum von Ischgl bieten wir eine erotische Show in exklusiver Form - wir verbinden Tanz und Schönheit auf eine elegante Art und Weise. Schauen Sie vorbei in unserer Oase der Erotik, die "Insider Girls" werden Sie mit heißen Rhythmen und coolen Drinks recht herzlich empfangen“, heißt es auf der Internet-Homepage www.insider-ischgl.at. „Lassen Sie sich verwöhnen und genießen Sie bei uns entspannte Stunden.“

Die „Insider-Bar“ gehört zur b.b.o. Gastronomiebetriebs GmbH ( FN 269813i) mit Sitz in der Dorfstraße in Ischgl, die nun laut dem Gläubigerschutzverband Creditreform zum zweiten Mal den Weg zum Insolvenzgericht antreten musste. Die Tiroler Gebietskrankenkasse hat wegen eines vollstreckbaren Rückstands in Höhe von 15.779,41 Euro einen Insolvenzantrag gestellt.

"Der Konkursantrag wird gestellt, weil die Beitragsschuld trotz mehrmaliger Mahnung und trotz Exekutionsmaßnahmen zur Gänze ausständig ist", teilte die Krankenkasse dem Gericht mit. "Die eingeleiteten Fahrnissexekutionen ergaben keine ausreichende Deckung zur Hereinbringung unserer Forderungen." Unter Fahrnissexekutionen versteht man die Pfändung beweglicher Vermögenswerte.

Geschäftsführer ist laut Creditreform der Gastronom Peter Canal. Zugleich betreibt die b.b.o. auch die Pizzeria Höllenboden in Ischgl. " Die b.b.o. ist zahlungsunfähig und überschuldet", hat Geschäftsführer Canal vor Gericht bereits eingeräumt. Rund 55.000 Euro schuldet der Betrieb der Finanz, 15.779 Euro der Krankenkasse, 21.600 Euro Steuerberatern und 9000 Euro Löhne fordert Mitarbeiter. Indes gibt es bei einem Finantamt noch eine Gutschrift (13.177 Euro). Liegenschaftsvermögen ist keines vorhanden.

Die Vorgeschichte

Im Jahr 2015 hat die Insider-Bar einen Tourismus-Preis "Best Nightlife" erhalten.„Die b.b.o. Gastronomiebetriebs GmbH hatte bereits im Jahr 2016 ein Insolvenzverfahren. Dieses endete mit dem Abschluss eines Sanierungsplans“, heißt es dazu vom KSV1870. „Bereits in diesem damaligen Verfahren war für die Gläubiger klar, dass es sich bei dem abgeschlossenen Sanierungsplan um einen reinen Hoffnungsausgleich handelt. Dieser damals abgeschlossene Sanierungsplan wurde letztlich nicht zur Gänze erfüllt.“ Nachsatz: „Über die Gründe dieser neuerlichen Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben.“

Und weiter heißt es: „Auch sind im Moment seriöse Prognosen über die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten nicht möglich. Der Insolvenzverwalter wird zeitnah zu prüfen haben, ob eine Fortführung des schuldnerischen Unternehmens überhaupt möglich ist. Eine solche Weiterführung kommt nur dann in Frage, wenn diese mit keinen weiteren Nachteilen für die Gläubiger verbunden ist.“