Person nach Lawinenabgang in St. Anton am Arlberg reanimiert

In St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) ist am Dienstag unterhalb der Gamskarspitze im Verwallgebirge zumindest eine Person von einer Lawine verschüttet worden. Sie wurde bereits geborgen und wird nun reanimiert, hieß es von der Polizei zur APA. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt oder es noch weitere Verschüttete gibt, sei noch unklar.

Im Einsatz sind zwei Hubschrauber, die Bergrettung sowie die Alpinpolizei. Die Rettungskräfte wurden gegen 13:30 Uhr alarmiert.

Mehr dazu in Kürze.